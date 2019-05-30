"Мегафон" и Mail.ru запустят платформу автоматизации транспортной логистики грузоперевозок

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Мегафон" и Mail.ru Group во II квартале 2019 года планируют запустить платформу для автоматизации транспортной логистики грузовладельцев. Об этом говорится в сообщении мобильного оператора.

"В рамках нашего долгосрочного стратегического взаимодействия с Mail.ru Group мы разработали платформу для автоматизации транспортной логистики грузовладельцев", - сказали в компании.

Как пояснили в пресс-службе "Мегафона", проект получил название "Мегафон Карго", реализуется в рамках двухстороннего партнерства компаний, а не через компанию "МФ Технологии", которая является совместным предприятием "Мегафона", Газпромбанка, Ростеха и USM Holdings. Размер инвестиций в проект не раскрывается.

В сообщении указывается, что решение сочетает в себе цифровые сервисы обеих компаний и предусматривает возможность моментального сравнения стоимости перевозки, системное информирование всех участников процесса транспортировки, в том числе электронное подписание транспортных документов и доверенностей, используя электронную цифровую или мобильную подпись, работающую даже с обычного кнопочного телефона, и информацию о дате доставки и данных для заказа пропуска на склад.

Платформа интегрирована с транспортными компаниями DPD и "Деловыми линиями", она прошла тестовую эксплуатацию и готовится к коммерческому запуску в конце второго квартала, заключили в компании.