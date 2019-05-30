В работе Теле2 произошел сбой

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пользователи оператора Теле2 жалуются на проблемы со связью. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-сервисов.

Неполадки в работе оператора начали наблюдаться около 10:00 мск. Большинство пользователей (54%) жалуются на сбой всех сервисов, еще 35% испытывают проблемы с мобильной связью, а у 9% не работает мобильный интернет.

Бренд Теле2 принадлежит российскому оператору связи "Т2 РТК холдинг", одним из основных акционеров которого является "Ростелеком" (45%).