{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Теле2 произошел сбой

Большинство пользователей жалуются на сбой всех сервисов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пользователи оператора Теле2 жалуются на проблемы со связью. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-сервисов.

Неполадки в работе оператора начали наблюдаться около 10:00 мск. Большинство пользователей (54%) жалуются на сбой всех сервисов, еще 35% испытывают проблемы с мобильной связью, а у 9% не работает мобильный интернет.

Бренд Теле2 принадлежит российскому оператору связи "Т2 РТК холдинг", одним из основных акционеров которого является "Ростелеком" (45%).

Теги
Россия
Акции "Газпрома" выросли на Мосбирже почти на 2% после публикации финансового отчета
Согласно отчетности, "Газпром" увеличил чистую прибыль за первый квартал на 44,2%, до 535,91 млрд рублей, выручка общества выросла на 7,2%, до 2,29 трлн рублей
Читать полностью