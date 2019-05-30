Завод "Электроцинк" в Северной Осетии законсервируют осенью

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Полная консервация завода "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) в Северной Осетии, производство которого было повреждено пожаром в октябре 2018 года, завершится осенью. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе завода.

"По проекту консервации, который 29 марта был направлен на экспертизу промышленной безопасности, мы уже получили 11 заключений из 14, они направлены в Ростехнадзор на государственную регистрацию. До конца месяца получим еще три, их тоже направим на регистрацию. После этого в первых числах июня начнем работы по консервации, которые ориентировочно завершатся осенью этого года", - сказал собеседник агентства.

В рамках консервации в цехах завода будут проведены осмотр, разборка, чистка, обработка технических устройств защитными средствами, закладка консервационной смазки в оборудование и его упаковка в полиэтилен, продувка, просушка и установка заглушек на технологические коммуникации и другие работы.

В настоящее время 23 тыс. т накопленного сырья отгружено на Челябинский цинковый завод, проведена также отгрузка остатков серной кислоты. Кроме того, завод выгрузил и продукты незавершенного производства и оборотных материалов, цеха остановлены, оборудование выведено из эксплуатации.

Ранее для 1,8 тыс. работников предприятия был введен режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней зарплаты. Число сотрудников, которые могут потерять рабочие места в результате закрытия завода, более чем в четыре раза превышает количество открытых в регионе вакансий по рабочим специальностям. Фактически предстоит списать 1220 человек. С 31 мая персонал "Электроцинка" будет сокращен по Трудовому кодексу РФ по инициативе руководителя, однако при этом под сокращение не попали женщины с детьми до трех лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и матери-одиночки - всего 39 человек. За ними будет сохранены рабочие места с последующим сокращением в соответствии с ТК РФ.

О заводе

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.