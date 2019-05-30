Нижегородские предприятия планируют увеличить доходы от экспорта на $400 млн

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Нижегородские промышленные и агропредприятия планируют увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на $400 млн в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Глеб Никитин.



Среди перспективных направлений сотрудничества - рост экспорта нижегородской продукции химической промышленности, машиностроения, автомобилестроения, судостроения и продуктов питания.



"В 2018 году экспорт Нижегородской области увеличился в 1,4 раза и составил $5,5 млрд. Но это не предел, Нижегородская область должна войти в десятку ведущих регионов-экспортеров страны. Цель, которую мы перед собой поставили к 2024 году, 6 миллиардов долларов", - сказал Никитин.



Он отметил, что в этом году для продвижения региональной продукции на зарубежных рынках региональное правительство совместно с торгово-промышленной палатой Нижегородской области организует бизнес-миссии в Китай, Германию, Армению, Казахстан, Вьетнам и другие страны.



"По итогам работы в 2018 году при содействии Регионального центра развития экспорта 21 экспортно-ориентированное предприятие уже заключило 38 экспортных контрактов на $3,4 млн", - добавил Никитин.



В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что Нижегородская область стала пилотным регионом, где запущена акселерационная программа для потенциальных экспортеров. "Первые соглашения об участии в программе с нижегородскими компаниями уже заключены. Сейчас в работе находятся порядка 70 заявок от предприятий. Мы рассчитываем, что к 2024 году к программе подключатся не менее 100 компаний-участников", - уточнил губернатор.