Госдума рассмотрит 18 июня в I чтении проект поправок в бюджет на 2019 год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании 18 июня рассмотрит в первом чтении внесенный правительством РФ проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. Об этом сообщил на пленарном заседании палаты председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Также мы приняли ряд решений сегодня на Совете Государственной Думы, рассмотрев три законопроекта, которые внесло нам правительство по корректировке бюджета на текущий год и последующие годы, учитывая, что доходы растут, и это требует определенных изменений в бюджет", - сказал он, говоря о принятых Советом Госдумы решениях.

"Могу вас поздравить - у нас доходы, исходя из предложений, которые правительство внесло по текущему году, должны вырасти до 20 трлн 174 млрд 900 млн рублей. Мы с вами преодолели 20-триллионный рубеж, и если вы помните, бюджет, который Госдума принимала в 2000 году, составлял всего лишь 1 трлн рублей. Страна развивается, экономика развивается, нам хотелось бы, чтобы она развивалась большими темпами и быстрее рос бюджет, но, коллеги, за это время у нас бюджет вырос в 20 раз", - отметил Володин.

Правительство предлагает направить дополнительные доходы в регионы, указал председатель Госдумы. "Учитывая, что появились средства, правительство предлагает их направить в регионы, на поддержку региональных бюджетов, всего мы с вами рассмотрим распределение в объеме 525 млрд 300 млн рублей. Эту работу поручено комитету по бюджету и налогам провести на протяжении ближайших двух недель, направив законопроект также в регионы до 10 июня. Соответственно, до 18-го (июня) рассмотреть на комитете, после чего также мы с вами в приоритетном порядке 18-го (июня) рассмотрим эти законопроекты с тем, чтобы как можно быстрее средства поступили в регионы", - отметил спикер палаты.

О поправках к бюджету

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согласно поправкам, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,7% ВВП (или 1 трлн 881 млрд рублей). При этом прогнозируемый объем ВВП - 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%.

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета составит 20,174 трлн рублей, объем расходов - 18,293 трлн рублей.

Объем программы внутренних заимствований составит 1,578 трлн рублей, внешних заимствований - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до $64,3 млрд, или €55,4 млрд.