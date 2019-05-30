Депутаты Башкирии проголосовали за сокращение времени продажи алкоголя на три часа

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии на очередном заседании приняли закон, увеличивающий период запрета на продажу алкоголя в регионе на три часа - с 22:00 до 10:00, вместо ранее разрешенного промежутка с 23:00 до 8:00, сообщил журналистам председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

"Предложений от граждан, связанных с ограничениями продажи алкоголя, нам поступает очень много. Мы выбрали наиболее рациональные. В целом парламент республики не является сторонником жестких ограничений в сфере розничной продажи алкоголя, поскольку любое действие рождает противодействие, в том числе развитие теневого рынка в обозначенной сфере", - сказал он, добавив, что закон был принят на основе многочисленных обращений избирателей и прошел общественное обсуждение в интернете.

Кроме того, этим же законом устанавливается запрет на продажу алкоголя в дни молодежи и знаний, дни проведения национального праздника "Сабантуй" в честь завершения весенних полевых работ. Проект закона был рассмотрен сразу в трех чтениях, он вступит в силу после подписания временно исполняющим обязанности главы региона и официального опубликования.