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ЦБ обсуждает с рядом поисковых систем маркировку сайтов легальных МФО

Ранее Банк России сообщил о запуске совместного с "Яндексом" проекта по маркировке сайтов микрофинансовых организаций

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Банк России обсуждает возможность маркировки сайтов легальных микрофинансовых организаций (МФО) как заслуживающих доверия не только с "Яндексом", но и с другими поисковыми системами. Об этом заявила в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Чтобы снизить вероятность того, что человек попадет в ловушку "черных кредиторов", с прошлого года мы ведем проект с "Яндексом" по маркировке сайтов легальных МФО как заслуживающих доверия. Мы обсуждаем аналогичные проекты сейчас и с другими поисковыми системами", - отметила она.

Ранее Банк России сообщил о запуске совместного с "Яндексом" проекта по маркировке сайтов микрофинансовых организаций. Проект реализован для того, чтобы пользователи могли отличать "черных кредиторов" от легальных МФО при получении микрозайма, а также предотвратить покупку фальшивого полиса ОСАГО на сайте-клоне страховой компании. Впоследствии маркировка должна появиться у сайтов всех финансовых организаций, говорил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Сейчас в поисковой выдаче "Яндекса" специальными зелеными значками "Реестр Банка России" помечаются сайты легальных МФО и страховых компаний.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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