Московский завод "Вимм-Билль-Данн" планирует расширить производство в течение пяти лет

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский производитель напитков и молочной продукции "Вимм-Билль-Данн" планирует до 2023 года вложить в расширение производства и создание новых продуктовых линий 7 млрд рублей. Эти средства компания сможет выделить за счет предоставленных налоговых льгот после подтверждения статуса промышленного комплекса Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Используя налоговые льготы, предоставляемые правительством Москвы промышленным комплексам, "Вимм-Билль-Данн" в 2018 году вложил 1,5 млрд в совершенствование материальной базы предприятия. В планы по дальнейшему развитию до 2023 года входит не только модернизация оборудования, но и расширение производства, открытие новых продуктовых линий, а также внедрение лучших мировых решений в области учета и контроля. Предполагаемый объем инвестиций - 7 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Компания 28 мая подтвердила статус промышленного комплекса Москвы. Статус завод получил в 2016 году, он присваивается на 10 лет и требует ежегодного подтверждения.

"Вимм-Билль-Данн" занимается выпуском безалкогольных напитков и молочных продуктов питания. Ежегодно компания производит свыше 1,3 млрд упаковок продукции, которая поставляется практически во все регионы России. При этом основным рынком сбыта является Москва.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%. Статус промкомплекса присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.