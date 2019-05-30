РЖД сменили куратора направления ВСМ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) сменили руководителя направления высокоскоростного движения, теперь им стал первый заместитель генерального директора - главный инженер холдинга Сергей Кобзев (занимает должность с ноября 2017 года). Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы РЖД.

"В связи с тем, что проекты создания высокоскоростных магистралей являются мощным технологическим фактором развития железнодорожной отрасли, курировать вопросы их практической реализации будет заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "РЖД" Сергей Кобзев", - рассказали в пресс-службе.

Ранее аналогичную должность занимал первый заместитель генерального директора компании Александр Мишарин. В РЖД также отметили, что топ-менеджер теперь сосредоточится на реализации стратегии зарубежного бизнеса холдинга и приоритетных проектов за рубежом. "Перед холдингом поставлены задачи выхода на новые международные рынки и повышения экспортного потенциала", - добавил представитель пресс-службы.

В апреле президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

До этого на протяжении нескольких лет обсуждался проект ВСМ Москва - Казань, который предполагает строительство высокоскоростной магистрали протяженностью 800 км. ВСМ позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей, из которых 700 млрд рублей - грант от государства.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что в настоящее время сроки реализации проекта ВСМ Москва - Казань пересматриваются. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение по этому проекту пока не принято, планируется продолжить оценку его экономической целесообразности.