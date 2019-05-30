Виртуальная телеведущая Елена приветствовала Путина в "Школе 21"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил основанную Сбербанком школу программирования "Школа 21", где ознакомился с разработками в области искусственного интеллекта. В начале экспозиции его поприветствовала цифровой аватар Сбербанка - созданная в России с помощью технологий искусственного интеллекта виртуальная телеведущая по имени Елена.

Главе государства продемонстрировали, в частности, решения компании VisionLabs в области компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов. Путин ознакомился, в том числе, с работой системы анализа транспортных потоков Москвы и технологией для поиска подозреваемых в местах скопления людей.

Как сообщил гендиректор VisionLabs Александр Ханин, система хорошо зарекомендовала себя в сфере безопасности - во время чемпионата мира по футболу в минувшем году с помощью этого продукта удалось задержать 62 человека, которые находились в розыске. На основе этой технологии компания предложила решение для школ, позволяющее отказаться от пропусков и проверки документов - школьники могут беспрепятственно пройти через турникеты, при этом уровень безопасности и комфорта максимальный.

Также Путину рассказали о работе системы автономного управления наземным транспортом от группы компаний Cognitive Technologies. Президент ознакомился и с системой речевой аналитики, которая дает возможность голосового заполнения медицинской документации - система распознает все медицинские термины и сокращения.

Также президенту продемонстрировали возможности нейронных сетей для обработки медиаконтента, в частности, технологию для улучшения фотографий от Mail.ru Group. Пользователи могли использовать ее для обработки фото к шествию "Бессмертного полка". Компания Яндекс презентовала решения в области искусственного интеллекта для безопасности перевозок. Такие технологии используются, например, для контроля усталости водителей Яндекс.Такси.

Кроме того, главе государства показали несколько инновационных продуктов, в том числе нейрошлем, который помогает восстановиться пациентам с травмой головы. Путин посмотрел и на некоторые разработки лаборатории Сбербанка, которые помогут врачам быстро ставить диагноз при инсульте.