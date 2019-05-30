Госдума приняла закон, уточняющий нормы об определении инвестрекомендации

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, касающийся деятельности инвестиционных советников и определения инвестиционной рекомендации. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Принятый Госдумой закон предоставляет возможность участникам финансового рынка, оказывающим услуги по финансовому консультированию и являющимся членами соответствующей саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка, определить признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации в базовом стандарте этой СРО. Такая норма вводится для исключения споров о квалификации финансовой консультации как инвестиционной рекомендации, указывается в пояснительной записке.

"В России законодательное регулирование вопросов деятельности по инвестиционному консультированию находится в начальной стадии формирования. Отличительным признаком договора об инвестиционном консультировании является предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, адресованных конкретному клиенту. Предлагаемая законопроектом норма позволит исключить возможные спорные вопросы в части квалификации предоставленной на финансовом рынке консультации (информации) в качестве инвестиционной рекомендации либо информации о собственных услугах участника финансового рынка", - говорится в заключении комитета Госдумы по финрынку.

Кроме того, документ дополняет законодательство о рынке ценных бумаг нормой, предусматривающей, что лица, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников до 1 июля 2019 года или прекратить осуществление такой деятельности. Это позволит участникам финансового рынка осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.