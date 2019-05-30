Путин призвал наращивать кадровый потенциал IT-сферы России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать кадровый потенциал страны в IT-сфере, привлекать зарубежных специалистов, оперативно решая вопросы предоставления им гражданства и разрешения на работу.

"Надо наращивать наш кадровый, интеллектуальный потенциал. Сохранять свои таланты и привлекать лучших специалистов со всего мира. Кстати говоря, сегодня у нас достаточно много людей работает в этой сфере, но гораздо меньше, чем в странах, которые пытаются обеспечить себе лидерство", - сказал Путин на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.

По словам президента, важно предоставить специалистам удобные условия работы и механизмы материального стимулирования. "Также важно продолжить эффективные механизмы материального стимулирования, удобные условия работы, включая удаленную занятость как для наших программистов, инженеров, ученых, так и для ведущих специалистов, работающих за рубежом, среди которых, как мы знаем, немало наших соотечественников, которые с удовольствием и возвращаются в Россию, и работают вместе со своими коллегами в России", - сказал Путин.

"И, конечно, при необходимости следует быстро, без проволочек решать вопросы по предоставлению гражданства, разрешения на работу, решать другие формальности", - заключил президент.