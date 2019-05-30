Путин считает необходимым внедрять российские сенсоры для беспилотного транспорта

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что внедрять сенсоры российского производства для беспилотного транспорта необходимо, но делать это следует аккуратно, чтобы не спровоцировать удорожание соответствующих услуг.

В четверг глава государства провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. Перед совещанием ему показали последние разработки в этой сфере. Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова рассказала, в частности, о продуктах для автономного управления беспилотным наземным транспортом и для беспилотных железнодорожных локомотивов. Она отметила, что рынок беспилотов представлен программным обеспечением и сенсорами, причем последние долгое время были во всем мире эксклюзивом из-за дороговизны производства.

"Наши ребята разработали 4d Imaging радар... Мы опустили стоимость до $100 за копию, в ноябре презентовали в Детройте, в самый разгар этих санкций, и русская компания, с русскими корнями, стала победителем в Америке", - отметила Ускова.

Она добавила, что предзаказ на этот продукт составляет 220 тыс. штук. Есть договоренность, что опытную партию компания будет изготавливать в Томске. "А вот насчет серии промышленной - это к Вам вопрос, насколько мы сможем здесь развернуть производство", - отметила глава группы компаний.

Путин в ответ попросил ее представить предложения - где сами разработчики видят возможности по внедрению технологии. После этого "можно будет просто..." - начал фразу президент. "Поднажать?" - пошутила Ускова.

В ответ Путин отметил с улыбкой: "Нет-нет, нажимать не надо. Можно будет принять определенные решения о необходимости использования такой технологии. Надо только делать это аккуратно - так, чтобы соответствующие услуги не были слишком дорогими. Но внедрять нужно, давайте подумаем", - заключил глава государства.