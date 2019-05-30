"Газпром нефть" ожидает от цифровизации 150 млрд рублей операционной прибыли в год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" ожидает не менее 150 млрд рублей операционной прибыли в год благодаря реализации программы цифровой трансформации, сообщил на совещании у президента Владимира Путина по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) глава компании Александр Дюков.

"Наша программа цифровой трансформации включает в себя 12 ключевых программ и более 500 проектов на всей цепочке создания стоимости. Ожидаемый эффект, по нашим оценкам, - не менее 150 млрд рублей операционной прибыли в год", - сказал Дюков.

Он отметил, что у компании уже есть опыт применения искусственного интеллекта по многим направлениям деятельности - от геологоразведки до АЗС.

В частности, в нефтедобыче технологические решения на основе искусственного интеллекта позволяют обрабатывать исторически большие массивы данных, на основе чего программа выстраивает наиболее оптимальный режим работы скважины и другого оборудования.

Во главе искусственного интеллекта

Дюков также отметил, что "Газпром нефть" готова взять на себя лидирующую роль по реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта в промышленности, и в дальнейшем наработки компании могут быть масштабированы на другие отрасли.

"ТЭК сегодня способен стать ключевым заказчиком и драйвером для развития технологии искусственного интеллекта в нашей стране. Мы уже формируем устойчивый платежеспособный спрос, работаем в партнерстве с вузами и технологическими компаниями, создали соответствующие компетенции внутри "Газпром нефти", - заметил он.

Глава "Газпром нефти" подчеркнул, что искусственный интеллект для компании не является технологией будущего, так уже применяется в тестовом режиме на многих этапах производственной цепочки.

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