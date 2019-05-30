Доля убыточных организаций в России в первом квартале снизилась до 34,8%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - марте 2019 года, согласно данным Росстата, снизилась по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 0,1 п.п. и составила 34,8%. Доля прибыльных организаций, соответственно, равнялась 65,2%.

Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 3,86 трлн рублей (31,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 4,61 трлн рублей, 16,6 тыс. организаций имели убыток на сумму 746,1 млрд рублей).

Как напоминает Росстат, в январе - марте 2018 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил почти 2,59 трлн рублей.