Австралийская компания представила wi-fi чип с низким энергопотреблением

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Австралийский IoT-стартап Morse Micro получил финансирование в размере $23,8 млн для запуска массового производства инновационного wi-fi чипа, позволяющего существенно сократить потребление электроэнергии. Об этом сообщает издание Anthill.

Чип Morse Micro функционирует в диапазоне 900 МГц и на более низких частотах, что дает возможность увеличить дальность проникновения сигнала и при этом требует меньших энергозатрат. Кроме того, чип обладает высокой пропускной способностью и может использоваться в сетях, объединяющих более 8 000 устройств, поддерживая скорость передачи данных в несколько мегабит в секунду.

Уникальные технические характеристики чипа открывают широкий спектр возможностей его применения - от Интернета вещей в "умных" домах до задач промышленного управления.