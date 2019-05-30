{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Австралийская компания представила wi-fi чип с низким энергопотреблением

Чип Morse Micro функционирует в диапазоне 900 МГц и на более низких частотах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Австралийский IoT-стартап Morse Micro получил финансирование в размере $23,8 млн для запуска массового производства инновационного wi-fi чипа, позволяющего существенно сократить потребление электроэнергии. Об этом сообщает издание Anthill.

Чип Morse Micro функционирует в диапазоне 900 МГц и на более низких частотах, что дает возможность увеличить дальность проникновения сигнала и при этом требует меньших энергозатрат. Кроме того, чип обладает высокой пропускной способностью и может использоваться в сетях, объединяющих более 8 000 устройств, поддерживая скорость передачи данных в несколько мегабит в секунду.

Уникальные технические характеристики чипа открывают широкий спектр возможностей его применения - от Интернета вещей в "умных" домах до задач промышленного управления.

Теги
Россия
Молния
"Газпром" превзошел Сбербанк по капитализации на Московской бирже
Читать полностью