"Росгеология" предлагает обсудить цифровизацию недропользования на ПМЭФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Росгеология" планирует провести панельную сессию "Цифровое недропользование" в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня 2019 года, следует из сообщения "Росгеологии".

Участники сессии рассмотрят комплекс мер для преобразования недропользования в формате "Геология 4.0" в один из драйверов развития экономики, а также роль цифровизации и модернизации недропользования в стратегическом плане для России. Модератором выступит генеральный директор - председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков.

"Внедрение современных технологий позволит дать новый импульс развитию геологоразведки - стратегической отрасли, от которой зависит экономическое благополучие нашей страны", - сказал Горьков, чьи слова приводятся в сообщении.

Цифровые основы недропользования (ЦОН) необходимы для планирования геолого-разведочных работ и принятия инвестиционных решений в перспективных регионах стран, следует из материалов компании.

"Создание ЦОН не ставит своей целью заменить геологические исследования в их традиционном виде, а должно вестись параллельно с ними. Работы по подготовке ЦОН, поставленные в наиболее перспективных рудных районах, позволят вдохнуть новую жизнь в поиски месторождений, прежде всего твердых полезных ископаемых", - говорится в материалах.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.