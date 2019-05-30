Замглавы Минкомсвязи возглавил набсовет Фонда развития информационных технологий

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского фонда развития информационных технологий возглавил замглавы Минкомсвязи РФ Евгений Кисляков, на этом посту он сменил экс-министра Николая Никифорова. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Досрочно прекратить полномочия председателя наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий Никифорова Н. А. (экс-глава Минкомсвязи РФ)", - говорится в сообщении.

Согласно документу, на эту должность назначен заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков.

Также был изменен состав членов набсовета, в него вошли: замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов (зампредседателя набсовета), директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, ректор "Национального исследовательского университета ИТМО" Владимир Васильев, заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко, гендиректор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко, гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко и директор департамента информационных технологий и связи правительства РФ Владислав Федулов.

В январе 2017 года правительство РФ приняло постановление об учреждении Российского фонда развития информационных технологий. В задачи фонда входит содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также налаживание взаимодействия с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого ПО, организации его тестирования и пилотного внедрения.