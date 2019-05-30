ЦБ оценил сумму вывода активов РТС-Банком в 910 млн рублей

САМАРА, 30 мая. /ТАСС/. Сумма вывода активов тольяттинским Банком развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, составляет около 910 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ЦБ РФ.

"В Следственный департамент МВД РФ направлено заявление по факту наличия в действиях руководства и работников банка уголовных преступлений, предусмотренных ст. 159 ("Мошенничество"), ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ст. 196 ("Преднамеренное банкротство") и ст. 201. ("Злоупотребление полномочиями") УК РФ. Сумма предполагаемого ущерба [составляет] 909,8 млн рублей в результате выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, не обладающим способностью исполнить свои обязательства и имеющим признаки "технических" компаний", - сказано в документе.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее временная администрация выявила операции, направленные на вывод активов из банка. По ее оценке, стоимость активов РТС-Банка не превышает 0,9 млрд рублей при обязательствах перед кредиторами в размере более 1,3 млрд рублей.

По данным регулятора, РТС-Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, а трудности в реализации кредитуемых строительных проектов привели к тому, что более 60% кредитного портфеля были сформированы проблемной и безнадежной задолженностью. Более того, кредитная организация осуществляла не прозрачные для ЦБ операции, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. За последний год ЦБ четыре раза применял меры в отношении РТС-Банка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта 2019 года РТС-Банк занимал 332-е место в банковской системе РФ.