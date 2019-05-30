Беспилотники впервые в России совершили совместный полет с пилотируемым самолетом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Совместный экспериментальный полет двух гражданских беспилотников с самолетом Ан-2 провели в рамках конкурса "Авиароботех-2019" в Томской области. Такой эксперимент поставлен в России впервые, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

"В экспериментальном полете, который длился более часа, приняли участие беспилотники самолетного типа "Стерх" и "Птеро". Целью полетов стала демонстрация технологии безопасного нахождения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве. Применительно к беспилотникам гражданского назначения подобная технология в России была опробована впервые", - отметили в пресс-службе.

В рамках эксперимента, беспилотники следовали по определенному маршруту и передавали данные о положении, курсе и скорости на наземный пункт управления воздушным движением. Эта же информация поступала на борт самолета Ан-2, пилоты которого в режиме реального времени на экране планшета могли наблюдать за маневрами беспилотников без связи с диспетчером.

В конкурсе "Авиароботех-2019" понимают участие 11 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ижевска и Тамбова. Организаторами выступают ассоциация "Аэронет" и администрация Томской области. Координатором является Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований.