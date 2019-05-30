В ЦБ заявили, что торговые споры США и КНР не оказали заметного влияния на курс рубля

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Торговые споры между США и Китаем не оказали заметного влияния на курс рубля, следует из презентации Банка России к обзору по финансовой стабильности.

Согласно представленным данным, курс рубля к доллару США с 1 по 28 мая снизился на 0,1%. С начала 2019 года по 28 мая стоимость национальной валюты по отношению к доллару увеличилась на 7,2%.

Среди развивающихся рынков негативнее всего на торговый конфликт отреагировала национальная валюта ЮАР и Бразилии, с 1 по 28 мая текущего года их стоимость по отношению к доллару упала на 3% и 2,7% соответственно. Нацвалюта Китая за этот период по отношению к доллару снизилась на 2,5%.

Торговая война между Китаем и США началась из-за недовольства американской стороны колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия США объяснили тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.