РБК: Sollers попросила у кабмина 42 млрд руб. на замену экологически вредных авто

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава автокомпании Sollers Вадим Швецов направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд рублей на замену парка коммерческих автомобилей, наносящих вред экологии. Предполагается, что средства могут быть выделены в рамках нацпроекта "Экология", сообщило в четверг издание РБК .

"Принимая во внимание начало реализации с 2019 года нацпроекта "Экология", предусматривающего в том числе снижение объема вредных выбросов в атмосферу, прошу вас рассмотреть возможность включения в периметр данного нацпроекта программы обновления парка коммерческих автомобилей с целью вывода из эксплуатации транспортных средств с наибольшим объемом выхлопов и замены их на новые автомобили экологических классов "Евро-5"/"Евро-6", - пишет Швецов.

Сейчас в России эксплуатируется около 2,6 млн коммерческих автомобилей экологических классов "Евро-О" и "Евро-1" в возрасте от 10 до 20 лет. Это наносит "значительный вред окружающей среде" из-за загрязняющих выхлопов, уверен глава Sollers. Швецов предлагает с 2019 по 2024 годы заменить порядка 200 тыс. коммерческих автомобилей в возрасте от 10 до 20 лет на новые машины класса "Евро-5" и "Евро-6", тем самым снизив на 3% общий объем выбросов, и сократить на 80% выбросы угарного газа - с 187 тыс. т до 32 тыс. т в год. Ежегодно выделяемые 7 млрд рублей должны пойти на субсидии по льготному лизингу и прямые скидки физическим лицам на покупку нового автомобиля взамен сдаваемого на утилизацию, предполагает план главы Sollers.

В конце марта стало известно, что Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня. Автозаводы во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане будут закрыты. На базе последнего Ford и российский Sollers создадут обновленное СП, 51% в котором получит Sollers. СП займется производством и продажей легких коммерческих автомобилей. Дилерскую сеть во всех российских регионах Ford Sollers намерен сохранить.

В 2018 году выручка группы Sollers выросла до 39,4 млрд рублей, что на 10,4% выше значения 2017 года. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн. рублей. Чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился до 6,2 млрд руб. по итогам 2018 года, годом ранее он составлял -1,1 млрд рублей. По результатам 2018 года группа Sollers получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. На его реализацию планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).