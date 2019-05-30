Эксперты: четкое понимание цели и правовая грамотность могут помочь начинающим стартапам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Юридическая подкованность и четкое понимание цели могут помочь начинающим бизнесменам добиться успеха на рынке. Такое мнение высказали участники профильной дискуссии на площадке IPQuorum.Start в рамках международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village 2019.

Так, по словам основателя и гендиректора лейбла StartUp Music Валерия Дробыша, в музыкальной индустрии начинающих исполнителей ждет много не всегда очевидных проблем. "В день только в одной социальной сети выкладывается более 1 млн единиц юзерского контента, не принадлежащего лейблам или компаниям, как минимум 10% всех этих независимых исполнителей мечтает чего-то добиться, стать новой звездой", - отметил Дробыш, подчеркнув, что многие из них не представляют, чего хотят добиться в дальнейшем.

Кроме того, создатели стартапов зачастую не подкованы юридически, не разбираются в финансовых аспектах и не могут сделать необходимые расчеты. "Всем начинающим стартаперам нужно понимать, как именно они хотят зарабатывать деньги и в чем, собственно, будет их бизнес", - сказал Дробыш.

Предприниматель также считает, что в продвижении контента как отдельных артистов, так и лейблов могут помочь инновационные технологии. "Очень много талантливых ребят, но всех "выцепить" невозможно. Цифровые решения могут создать алгоритмы поиска контента, критерии, по которым пользователи и студии будут отбирать интересующие их треки", - добавил он.

Его мнение разделяет руководитель направления "Умные технологии" KPMG Алена Дробышевская, которая отметила, что помочь начинающим предпринимателям могут крупные компании, заинтересованные в освоении новых рынков. "Привлечение новых идей - это часть стратегии трансформации бизнеса, большие игроки тоже заинтересованы в этом", - сказала она.

При этом директор крупнейшего международного бизнес-акселератора NUMA Франсес Симовиц назвала такой институт поддержки одним из инструментов развития стартапов. "Если вы хотите выйти в другие страны, в первую очередь проанализируйте их рынок, ваше решение должно быть глобальным, оно должно быть применимым и востребованным там, где вы хотите его продвигать", - сказала Симовиц. Также, по ее словам, важно реалистично оценивать бюджет и преимущества над конкурентами.

Директор по развитию ООО "Промобот" Олег Кивокурцев посоветовал начинающим бизнесменам искать максимально действенные стратегии за минимальные средства. "Важно помнить, что в современном мире любая компания - это медиаплатформа, и если вы не будете рассказывать о себе, вы не найдете партнеров", - отметил он.