Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в "Фосагро"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.

Одновременно свою долю сократил Игорь Антошин, ранее входивший в совет директоров компании, размер его пакета теперь составляет 4,51%.

Рыночная стоимость пакета в 1,64% "Фосагро" составляет порядка 5,2 млрд рублей.

Структура акционерного капитала "Фосагро" теперь выглядит следующим образом: основным владельцем компании является зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрей Гурьев - старший - доля участия структур, подконтрольных ему и членам его семьи в уставном капитале компании составляет 48,48% акций, а еще 20,98% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко, 4,51% - бывший член совета директоров Игорь Антошин, который ранее в мае вывел 2,12% акций компании из РЕПО.

В свободном обращении находится 26,03% акций. Акции компании котируются на Московской бирже и LSE.