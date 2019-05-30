Эксперт: быстрое обучение пользованию новыми технологиями станет актуальной услугой

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Обучение специалистов разных областей пользованию технологическими новинками в краткие сроки в скором времени станет самой востребованной услугой в мире. Такое мнение высказал в четверг председатель правления компании Global Change Ltd Патрик Диксон на площадке IPQuorum.Start в рамках международной конференции Startup Village 2019.

"Уже через пять лет на рынке цифровых технологий будут востребованы люди, которые сумеют быстро обучать специалистов из разных областей использованию новейших разработок крупных технологических гигантов", - сказал он.

По мнению Диксона, уже сейчас лучшая идея для стартапа заключается в том, чтобы взять любую свежую разработку Google и придумать, как при помощи цифровых технологий быстро обучить пользователей работе с ней. Эксперт подчеркнул, что при разработке собственной идеи бизнеса следует четко понимать потребности потенциальной целевой аудитории. "Большинство предпринимателей выбирают прямо противоположный подход и пробуют оттолкнуться от желания предложить некий продукт", - отметил он.

Наиболее ценным критерием, отметил Диксон, остается время. "Если вы хотите зарабатывать, то каждая секунда имеет значение. Молодому предпринимателю одна секунда может принести сотню тысяч долларов, точно так же в одночасье можно разорвать бизнес-отношения вместо того, чтобы заработать", - сказал он.