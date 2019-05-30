Специалисты по интеллектуальной собственности разработали курс обучения для стартаперов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Специалисты в области интеллектуальной собственности разработали обучающий курс для начинающих предпринимателей. Об этом сообщил в четверг советник председателя правления фонда "Сколково", председатель правления ассоциации IPChain Максим Прокш, выступая на площадке IPQuorum.Start в рамках конференции Startup Village 2019.

По его словам, авторами программы выступили эксперты ассоциации IPChain, федерации интеллектуальной собственности, фонда "Сколково" и Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС). На базе кафедры цифровой экономики последней новая программа будет преподаваться всем заинтересованным специалистам в качестве дополнительного образования.

"Мы решили разложить всю программу на несколько составных частей, чтобы показать, как те или иные общественные отношения влияют на развитие сферы интеллектуальной собственности, и как она монетизируется", - рассказал Прокш. Обучающая программа уже прошла апробацию: в рамках 120 академических часов 23 ментора рассказали слушателям про все аспекты, которые окружают сферу интеллектуальной собственности. "Это информационная безопасность, "большие данные", искусственный интеллект, смарт-контракты и многое другое", - пояснил Прокш.

В свою очередь вице-президент федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская пояснила, что при разработке программы отдельное внимание уделили истории становления авторского права и права промышленной собственности, а также способам их защиты.

"Многие участники рынка интеллектуальной собственности считают, что, например, знать Гражданский кодекс - это скучно, моя же миссия в том, чтобы показать, что законодательство об интеллектуальной собственности - это не скучно, а важно", - заметила она. При этом Чуковская напомнила, что даже в профильных юридических вузах данная тема затрагивается очень поверхностно. "В мире высоких технологий отношения между обществом, автором и рынком поменялись: мы привыкли, что после того, как ты что-то создал, нужно бежать к юристам и платить им деньги за составление лицензионного договора, но теперь наступила эра блокчейна и смарт-контрактов", - сказал в свою очередь президент федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

Он заверил, что новая программа отражает все современные экономические тренды рынка сферы интеллектуальной собственности. "Наша образовательная программа "десакрализирует" сферу интеллектуальной собственности, она рассказывает, в чем суть этих прав с точки зрения творца и потребителей, как это работает на экономику, и как блокчейн помогает этими правами управлять, и, безусловно, как их защищать с практически нулевыми издержками", - заметил он.