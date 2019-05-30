Росатом: санкции против России усиливают неопределенность реализации некоторых проектов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" отмечает тенденцию увеличения политических рисков в своей деятельности на фоне продолжающегося санкционного давления на физических и юридических лиц РФ, что усиливает неопределенность реализации проектов. Об этом говорится в годовом отчете "Атомэнергопрома", консолидирующего гражданские активы Росатома.

"Риск имеет тенденцию к увеличению, так как продолжающееся санкционное давление на российских граждан и юридических лиц в целом усиливает неопределенность в возможности реализации конкретных экономических проектов", - говорится в документе.

"Атомэнергопром" отмечает, что на конец 2018 года портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил $133,2 млрд, зарубежная выручка выросла до $6,5 млрд. В прошлом году было заключено восемь межправительственных соглашений и 20 крупных межведомственных договоренностей.

На конец 2018 года госкорпорация "Росатом" имела официально оформленные обязательства на строительство 36 атомных энергоблоков за рубежом в 12 странах.