Пассажирские поезда из Томмота в Нижний Бестях в Якутии запустят в июле 2019 года

ЯКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Пассажирские перевозки на участке железной дороги из якутского города Томмот на юге республики до станции Нижний Бестях в центральной части региона планируют запустить в конце июля 2019 года, сообщила пресс-служба компании "Железные дороги Якутии".

"Пуск пассажирского движения до станции Нижний Бестях намечен на 27 июля 2019 года. В компании "Железные дороги Якутии" полным ходом идет подготовка к этому событию. В ближайшее время предстоит совместно с Федеральным агентством железнодорожного транспорта открытие станций на этом участке для пассажирских операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отремонтированы фасад и внутренние помещения здания вокзала, посадочные платформы и привокзальные территории на станции Нижний Бестях.

Сейчас до станции Нижний Бестях, которая расположена в 30 км от Якутска на противоположном берегу Лены, ходят только грузовые поезда. Пусковой комплекс Томмот - Нижний Бестях, строительство которого ведется с 2005 года, планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2012 году. После банкротства корпорации "Трансстрой" объект достраивал Росжелдор.

АК "Железные дороги Якутии" является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Нерюнгри-пассажирская - Томмот протяженностью 368 км и перевозчиком грузов на этом участке. С 2014 года осуществляет временную эксплуатацию строящегося участка Томмот - Нижний Бестях. Основными акционерами компании являются ОАО "РЖД", владеющее 49,93% акций общества, и Республика Саха (Якутия) в лице регионального министерства имущества и земельных отношений (43,65% акций).