В Москве пройдет 19-й Фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury

5 и 6 июня в РЭУ им. Г. В. Плеханова состоится фестиваль Silver Mercury (18+) - одно из главных событий в мире российского маркетинга, которое в этом году пройдет под девизом "Реклама в открытую".

Традиционно фестиваль будет состоять из дискуссионной программы и церемонии награждения лучших рекламных агентств и рекламодателей. Участники фестиваля поделятся опытом в сфере маркетинга, обсудят современные тренды и расскажут о своих успехах и наблюдениях.

Миссия Фестиваля Silver Mercury - обучение, вдохновение и оценка рекламных кампаний профессионалами индустрии. Это находит отражение как в программе выступлений и панельных дискуссий, так и в конкурсной части.

Выступления спикеров охватят множество тем из мира маркетинга и его связи с современным обществом. В первую очередь эксперты обсудят образование в области маркетинга. Где учиться, чтобы быть востребованным у работодателей, - в солидном вузе с историей или в современной школе коммуникаций? В дискуссии примут участие преподаватели МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова с одной стороны и представители Британской высшей школы дизайна, Школы креатива ИКРА и Московской школы продвинутых коммуникаций (MACS) - с другой.

Важное место на фестивале займет дискуссия о нативной рекламе и о том, как представителям медиа воплотить желания рекламодателей, сохранив при этом лояльность аудитории. Также спикеры представят историю возникновения маркетинга, обсудят спонсорство в искусстве, культурный маркетинг, социально ориентированные коммуникации и провокационные кампании в рекламе.