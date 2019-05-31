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Партнерский материал

В Москве пройдет 19-й Фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury

Участники фестиваля обсудят нативную рекламу, спортивный маркетинг и провокационные рекламные кампании
Описание
© Пресс-служба Silver Mercury

5 и 6 июня в РЭУ им. Г. В. Плеханова состоится фестиваль Silver Mercury (18+) - одно из главных событий в мире российского маркетинга, которое в этом году пройдет под девизом "Реклама в открытую".

Традиционно фестиваль будет состоять из дискуссионной программы и церемонии награждения лучших рекламных агентств и рекламодателей. Участники фестиваля поделятся опытом в сфере маркетинга, обсудят современные тренды и расскажут о своих успехах и наблюдениях.

Миссия Фестиваля Silver Mercury - обучение, вдохновение и оценка рекламных кампаний профессионалами индустрии. Это находит отражение как в программе выступлений и панельных дискуссий, так и в конкурсной части.

Выступления спикеров охватят множество тем из мира маркетинга и его связи с современным обществом. В первую очередь эксперты обсудят образование в области маркетинга. Где учиться, чтобы быть востребованным у работодателей, - в солидном вузе с историей или в современной школе коммуникаций? В дискуссии примут участие преподаватели МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова с одной стороны и представители Британской высшей школы дизайна, Школы креатива ИКРА и Московской школы продвинутых коммуникаций (MACS) - с другой.

Важное место на фестивале займет дискуссия о нативной рекламе и о том, как представителям медиа воплотить желания рекламодателей, сохранив при этом лояльность аудитории. Также спикеры представят историю возникновения маркетинга, обсудят спонсорство в искусстве, культурный маркетинг, социально ориентированные коммуникации и провокационные кампании в рекламе.

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Описание
© Пресс-служба Silver Mercury
© Пресс-служба Silver Mercury
© Пресс-служба Silver Mercury
© Пресс-служба Silver Mercury
© Пресс-служба Silver Mercury

Значительное внимание будет уделено спортивному маркетингу: контент-партнером двух секций стал журнал "СБК. Спорт Бизнес Консалтинг". Эксперты расскажут, как глобальные бренды интегрировались в чемпионат мира 2018 года и каким должен быть маркетинг спортивных лиг и федераций в "неспортивной стране". Другие темы этой секции - киберспорт, продвижение спорта на YouTube, тренд на здоровый образ жизни и смешанные единоборства как самый продаваемый вид спорта в России.

Среди спикеров фестиваля:

  • куратор программы "Маркетинг и бренд-менеджмент" Британской высшей школы дизайна Андрей Пуртов;
  • PR-директор Aviasales Янис Дзенис;
  • директор по маркетингу БК "Фонбет"Алина Якиревич;
  • продюсер фестиваля "Каннские львы" в России Даниил Костинский;
  • основатель агентства Qmarketing Роман Кумар Виас;
  • экс-PR-менеджер Reebok Александр Голофаст;
  • генеральный директор ИД "Вокруг Света" Светлана Головатюк;
  • шеф-редактор сайта Esquire Анастасия Полетаева;
  • телеведущая The Challenger Мария Командная.

Также в Silver Mercury примут участие представители Coca-Cola, Hyundai Motor, Invitro, PepsiCo, IKEA, Beeline, SAV Entertaiment, Мультимедиа Арт Музея, Москва и многие другие организации.  

Помимо панельных дискуссий, в первый день мероприятия состоится показ видеороликов лауреатов международного фестиваля креативности Cannes Lions. Купить билеты можно на сайте фестиваля.

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