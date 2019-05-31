Добровольные взносы граждан на пенсионные накопления составили 4,9 млрд руб. в 2018 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Добровольные взносы граждан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, составили 4,9 млрд рублей по итогам 2018 года, объем средств взносов работодателей за работников превысил 85,3 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба ПФР.

"В соответствии с правилами программы государство прософинансировало эти взносы на общую сумму 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении. Объем средств, перечисленных в пользу работников, превысил 85,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма, направленная за 2018 год в фонд будущей пенсии участников программы, составила 9,7 млрд рублей.

Общий объем добровольных взносов участников с момента запуска программы составил 61,2 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период - 59,6 млрд рублей, а общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009-2018 годов, превысила 121,8 млрд рублей.

В течение 2018 года количество пенсионеров, получающих ежемесячные выплаты по программе софинансирования, выросло до 26 тыс. человек. Общая сумма выплат им также увеличилась по сравнению с 2017 годом и составила 428,3 млн рублей.