КБР планирует подписать на ПМЭФ-2019 соглашения по развитию энергетики и газовой отрасли

НАЛЬЧИК, 31 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума несколько соглашений, которые помогут развитию энергетики и газовой отрасли региона, сообщили в пятницу ТАСС в Минэкономразвития республики.

"Врио главы КБР Казбек Коков примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). В рамках форума запланированы подписания соглашений о сотрудничестве между КБР и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", ПАО "МРСК Северного Кавказа" о взаимодействии на период десятилетней перспективы с 2019 по 2028 год", - сообщил представитель ведомства.

В программе пребывания значатся и рабочие встречи врио главы КБР с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым и советником президента ПАО "Сбербанк России", генеральным директором ЗАО "Сбербанк-АСТ" Николаем Андреевым.

Также в рамках ПМЭФ будет подписан план мероприятий по взаимодействию между правительствами Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик и Адыгеей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на период до 2021 года.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.