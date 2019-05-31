Современную промышленную политику мегаполиса обсудят на сессии ПМЭФ-2019

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сессия, посвященная современной промышленной политике мегаполиса, состоится во второй день Петербургского международного экономического форума, сообщила в пятницу пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В числе участников дискуссии руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Игорь Ищенко, технологический предприниматель, профессор Гонконгского университета науки и технологии Джек Лау, вице-председатель "SUN Group" Шив Викрам Кхемка.

Участники обсудят стратегию промышленного роста, роль промышленной инфраструктуры в решении социальных проблем, способы обеспечения притока инвесторов и капитала, а также повышение конкурентоспособности и содействие инновациям через промышленную политику. Кроме того, спикеры обменяются мнениями о развитии городских промышленных площадок и особых экономических зон в соответствии с мировыми трендами, устойчивом развитии городской среды, отраслевой специализации и форматах производств в мегаполисах.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019) состоится с 6 по 8 июня в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Сессия "Промышленная политика мегаполиса" пройдет в зоне презентаций. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании Ernst & Young и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.