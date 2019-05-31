ЦБ видит риски в ограничении сроков владения акциями санируемых банков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ при ограничении сроков владения акциями санируемых банков видит риски продажи активов "за бесценок", заявил журналистам зампред регулятора Василий Поздышев.

"Мы предполагаем в сроки раньше, чем 5-7 лет, выставлять полностью или частично банки, санируемые через ФКБС. Если законом ограничить срок владения, я вижу в этом определенный риск того, что ЦБ будет вынужден продавать хорошие прибыльные активы за бесценок", - сказал он.

Ранее Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить срок владения Центробанком акций санируемых банков 5-7 годами.