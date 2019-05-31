ЦБ: запрет госбанкам покупать компании финсектора не осложнит продажу санируемых банков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Банк России не ожидает осложнений с продажей санируемых банков из-за законопроекта Минэкономразвития по запрету для госбанков наращивать долю в коммерческих банках, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Изначально при продаже оздоровленных через Фонд консолидации банковского сектора [банков] мы, конечно, не рассчитываем на то, что мы будем продавать эти банки государственным банкам. Нам хотелось бы все-таки в процессе продажи финансовых активов УК ФКБС <...> чтобы происходил процесс приватизации финансовых активов. Пока с этой точки зрения мы, конечно, не думаем, что этот законопроект каким-то образом осложнит работу Фонда консолидации банковского сектора", - сказал Поздышев.

О законопроекте

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, запрещающий государству, ЦБ и организациям, в которых более 50% акций принадлежит государству, приобретать долю в коммерческих организациях финансового сектора РФ. При этом такой запрет не будет распространяться на приобретение ЦБ акций или долей финансовых организациях в рамках мероприятий по предупреждению банкротства. Также ограничение не коснется случаев, когда приобретение доли государством предусмотрено федеральными законами, актами президента или правительства РФ.