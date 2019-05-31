Около 1 тыс. человек войдут в китайскую делегацию на ПМЭФ-2019

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Делегация Китая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) составит порядка тысячи человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс", который организует форум.

Здесь также информировали, что в Москве состоялась встреча советника президента России, зампреда оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова и посла Китая в Москве Ли Хуэя. Основной темой беседы стала подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина и участие делегации Китая в форуме в Санкт-Петербурге. По словам китайского дипломата, в делегацию его страны войдут порядка тысячи человек - представители министерств, провинций, государственных и частных компаний, а также журналисты, отметили в "Росконгрессе".

Кроме того, в ходе встречи обсуждалось взаимодействие двух стран в области образования и поддержки малого и среднего бизнеса. В свою очередь китайская сторона предложила провести на базе посольства в Москве презентации представителей бизнеса из российских регионов с целью укрепления связей и поиска потенциальных партнеров в Китае.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.