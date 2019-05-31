США не намерены препятствовать поставкам в Иран по линии INSTEX гуманитарных товаров

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Вашингтон не будет препятствовать поставкам в Иран по линии механизма INSTEX гуманитарных и других не подпадающих под американские санкции товаров. Об этом заявил в пятницу журналистам в Берлине госсекретарь Майкл Помпео.

"Разумеется, что касается гуманитарных товаров, это не будет подпадать под санкции", - отметил он.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX, однако механизм до настоящего времени так и не заработал на практике.