РЖД подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Орловской областью

ОРЕЛ, 31 мая. /ТАСС/. Во время встречи начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова и губернатора области Андрея Клычкова было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2021 годы между ОАО "РЖД" и Орловской областью, следует из сообщения монополии.

В документе определены ключевые направления совместной деятельности сторон: улучшение транспортного обслуживания предприятия и населения региона, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта.

По словам Михаила Глазкова, количество пассажиров дальнего следования в Орловском регионе увеличилось в 2018 году на 10%.