СМИ: сервис Uber XL прекратил деятельность в Стамбуле

"Uber начал работу в Стамбуле в 2014 году и стал популярным выбором населения для безопасных поездок. В Турции более четырех млн человек скачали наше приложение [для вызова такси], доход от сервиса получали 12 тыс. водителей Uber XL и 6 тыс. компаний-партнеров. К сожалению, мы сообщаем, что с 31 мая Uber XL прекращает свою деятельность в Стамбуле", - цитирует телеканал заявление компании.

Решение озвучено спустя несколько дней после резкой критики в адрес компании со стороны президента. Год назад он уже объявлял, что Uber больше не будет в стране, однако это не коснулось сервиса Uber XL, предоставлявшего услугу поездок в комфортабельных микроавтобусах, зарегистрированных как транспорт турфирм, а не таксопарков. "Нам по-прежнему поступают жалобы на такси. Мы решим все проблемы, а наших водителей такси нужно [технически] обеспечивать всем, чего требуют современные условия. В нашей традиции нет никакого Uber, и у Uber нет отличия от нелегальных такси. Для нас эта тема закрыта", - сказал Эрдоган 24 мая.

Uber предлагал населению более дешевые и комфортные поездки на новых автомобилях по Стамбулу в отличие от обычных "желтых такси". Традиционные таксопарки в Турции крайне медленно адаптируются к современным тенденциям частного извоза (вызов через приложение, гибкая ценовая политика и т.п.). Кроме того, автопарк "желтых такси" зачастую состоит из старых машин, имеющих не одну сотню тысяч километров на одометре. При этом стоимость государственной лицензии на извоз крайне высока и практически не по карману обычным людям.

Uber в свою очередь регистрировал свои машины не как такси, а как транспорт турфирм, что гораздо дешевле. Тем самым компания могла продавать поездки ниже рыночной стоимости. Но такое положение дел на протяжении последних лет вызывало резкие протесты водителей обычных такси: участились случаи нападений на водителей Uber, их блокировали на дорогах, угрожали, а пассажиров вынуждали пересаживаться в традиционное "желтое такси".