ЦБ заподозрил вывод активов из лишенного лицензии страховщика НАСКО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Временная администрация Банка России, работающая в лишенной 14 мая лицензии компании НАСКО ("Национальная страховая компания "Татарстан") направила в Генпрокуратуру и МВД информацию о действиях прежнего руководства компании, которая, по мнению ЦБ, может свидетельствовать о выводе активов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

ЦБ ввел временную администрацию в НАСКО 15 мая, с первого дня она столкнулась с воспрепятствованием своей работе, сообщил ЦБ. В частности, временной администрации не переданы бухгалтерская документация, в том числе учредительные и правоустанавливающие документы, материальные ценности, информация об имуществе и обязательствах.

"Непередача временной администрации правоустанавливающих документов на активы может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами Общества фактов вывода активов, а также существенно затрудняет проведение оценки активов Общества", - сообщил ЦБ РФ.

"Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация о противоправных действиях должностных лиц Общества для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", - говорится в сообщении.

НАСКО была крупным страховщиком ОСАГО, компенсационные выплаты ее клиентам Российский союз автостраховщиков оценивал в 7 млрд рублей. НАСКО была лишена лицензии за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг, говорили в ЦБ: умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств. Клиенты компании жаловались на необоснованные отказы и нарушениями сроков и выплат, занижением суммы страховой выплаты, говорили в ЦБ.