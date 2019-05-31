Товарооборот между Нижегородской областью и КНР вырос на 31%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Товарооборот между Китаем и Нижегородской областью по результатам первого квартала 2019 года достиг почти $150 млн. Это на 31% больше, чем в первом квартале 2018 года, сообщил губернатор региона Глеб Никитин на встрече с делегацией китайской провинции Аньхой.

Губернатор отметил, что на протяжении последних лет Китай входит в десятку ключевых торговых партнеров Нижегородской области. "По итогам 2018 года товарооборот региона с Китаем составил $552 млн, что на 24% больше, чем в 2017 году. По результатам первого квартала 2019 года данный показатель достиг почти $150 млн, что на 31% больше, чем в первом квартале 2018 года", - сказал Никитин.

Глава региона также предложил представителям аньхойского научного сообщества стать партнерами Нижегородского научно-образовательного центра. Одним из приоритетных направлений работы НОЦ станут исследования в области экологии. "Особое внимание будет уделяться состоянию российских рек и водоемов, а также технологиям для ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Знаю, что для Китая эти темы также крайне актуальны", - добавил Никитин.

В конце встречи губернатор Нижегородской области пригласил гостей принять участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. Как отметил секретарь Аньхойского комитета Коммунистической партии Китая Ли Цзиньбинь, делегация Аньхой планирует принять участие в торжествах.

По данным пресс-службы главы региона, крупнейшими торговыми партнерами Нижегородской области являются Белоруссия, Нидерланды, Украина, Германия, Китай, Турция, Финляндия, Индия и Казахстан.