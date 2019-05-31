ЦБ с 1 июля повысит нормативы обязательных резервов по валютным вкладам на до 8%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Банк России с 1 июля 2019 г. повышает на 1 п.п., до 8%, нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

Отмечается, что данное решение направлено на "дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций".

При этом иные нормативы обязательных резервов не изменились.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ готовит ряд предложений, направленных на стимулирование к девалютизации вкладов физлиц. В четвертом квартале 2018 года - первом квартале 2019 года процесс девалютизации баланса российского банковского сектора частично приостановился. В части активов продолжалось сокращение валютных кредитов (юридическим лицам - резидентам - на 16%, нефинансовым организациям в целом - на 10%), но возрос объем свопов и межбанковских кредитов (МБК) в иностранной валюте.

Банк России уже давно ведет политику девалютизации балансов российских банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила о такой необходимости. По ее словам, это будет иметь позитивный долгосрочный эффект для финансовой стабильности. В рамках этой политики ЦБ с 1 июля прошлого года уже ограничил валютное кредитование для российских компаний, повысив коэффициенты риска по валютным активам (кредитам и вложениям в долговые инструменты, номинированные в валюте). Также Набиуллина говорила, что Банк России не исключает введения повышенных отчислений в обязательные резервы также по валютным депозитам банков.