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Кризис на Украине

Верховный суд Украины отказался арестовать имущество "дочек" российских госбанков

Речь идет о дочерних структурах Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений решения Апелляционного суда Киева, которыми по требованию дочерних банков российских Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка был снят арест с их движимого и недвижимого имущества. Соответствующие постановления суда опубликованы в Едином реестре судебных решений.

Рассмотрение дела было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL. В исковом заявлении, в частности, говорилось, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года шагов, которые препятствовали их инвестициям в Крыму.

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