Университет из США разработал AI-технологию по определению уровня выбросов электростанций

ТАСС, 31 мая. /ТАСС/. Ученые лаборатории энергетических и экологических исследований университета Корнелла (штат Нью-Йорк, США) представили модель для прогнозирования экологических характеристик электростанций, основанную на анализе больших данных. Как сообщает новостной портал университета, проект одержал победу в конкурсе EmPOWER Air Data Challenge.

Задача по прогнозированию уровней выбросов электростанций, работающих на ископаемом топливе, была поставлена Агентством по охране окружающей среды (EPA), выступившим организатором конкурса. По данным агентства, любая электростанция США мощностью более 25 МВт оснащена системой непрерывного мониторинга выбросов и генерирует большой массив данных на ежедневной основе, которые могут быть использованы для анализа и моделирования будущих показателей.

Модель, разработанная командой корнельского университета (одного из восьми, входящих в Лигу плюща), основана на применении алгоритмов машинного обучения и будет использована для обработки данных об уровне загрязнения воздуха - включая такие показатели, как почасовые выбросы оксидов азота, диоксида серы и CO2, а также объемов подачи тепла и валовой выработки электроэнергии.