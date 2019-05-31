Документацию второго участка кольцевой линии метро Петербурга подготовят в мае 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил конкурс на разработку предпроектной документации второго участка кольцевой линии Петербургского метрополитена от станции "Лесная-2" до станции "Ладожская-2" с электродепо "Арсенальное". Завершить работы планируется 18 мая 2020 года, следует из данных на сайте госзакупок.

Как ранее сообщили ТАСС в профильном комитете, стоимость строительства второго участка кольцевой линии городской подземки составит около 85,4 млрд рублей, приступить к строительству объекта планируется в 2027 году и завершить к 2034 году.

"Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ по разработке предпроектной документации по объекту: "Строительство Кольцевой линии метрополитена от станции "Лесная-2" до станции "Ладожская-2" с электродепо "Арсенальное" для нужд Санкт-Петербурга. <…> Начальная (максимальная) цена контракта: 104,2 млн рублей", - отмечается в конкурсной документации.

В рамках контракта подрядчику предстоит подготовить два варианта предварительной трассировки линии, произвести расчет и анализ пассажиропотоков, подготовить данные по размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей. Заявки будут приниматься до 26 июня.

Как следует из отраслевой схемы развития Петербургского метрополитена, второй участок кольцевой линии планировалось построить после 2030 года. Отрезок включает станции "Лесная-2", "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект-2", "Большеохтинская-2" и "Ладожская-2". В январе 2019 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам экспертизы обоснования инвестиций на строительство первого участка кольцевой линии от станции "Большой проспект-2" до "Лесная-2", который планируется построить к 2028-2030 гг.

Предполагается, что совокупная длина кольцевой линии составит около 40 км. Она будет включать 20 станций, из них 14 - пересадочные.