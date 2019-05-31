Гендиректор СП USM, Газпромбанка и Ростеха вошла в совет директоров Mail.ru Group

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор компании в сфере развития цифровых услуг "МФ Технологии" (совместное предприятие "Мегафона", Газпромбанка, холдинга USM и Ростеха) Ульяна Антонова вошла в совет директоров Mail.ru Group. Такое решение было принято на годовом собрании акционеров компании, говорится в сообщении Mail.ru Group.

Помимо Антоновой, которая раньше занимала пост вице-президента сети кинотеатров "Каро", в совет директоров вошел директор казначейства Naspers Group Жако ван дер Мерве. Таким образом, два новых члена совета директоров сменили на своих постах топ-менеджера Газпромбанка Сергея Меднова и финансового директора Naspers Group Василиоса Сгурдоса.

На данный момент в совет директоров Mail.ru Group также входят председатель совета и сооснователь компании Дмитрий Гришин, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев, вице- президент, технический директор компании Владимир Габриелян, топ-менеджеры Алан Ваксман, Чарльз Сирл, Марк Ремон Сорор и два независимых директора - Ян Буне и Сан Кун Ким.

В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (28% уставного капитала), оператор "Мегафон" (10% капитала), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4% капитала) и "МФ Технологии" (5% капитала). Free float Mail.ru Group составляет 50%.