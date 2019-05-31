Форум молодежного предпринимательства "За бизнес" собрал 7 тыс. участников в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Первый межрегиональный форум молодежного предпринимательства "За бизнес", который проходит в Волгограде, посетили более 7 тыс. участников из регионов России. Об этом в пятницу ТАСС сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Одним из главных событий форума стало подведение итогов конкурса "Поколение успеха", на котором 10 победителей получили по 1 млн рублей на развитие собственного дела. Инициатива по реализации этого проекта, впервые прозвучавшая на встрече Андрея Бочарова со студенчеством в январе этого года, нашла активную поддержку у молодых предпринимателей. На первом этапе конкурса поступило около 250 заявок от тех, кто уже успешно развивает собственное дело или только делает первые шаги.

"Сегодня Волгоградская область принимает участников знакового мероприятия: вместе с вами мы проводим молодежный межрегиональный предпринимательский форум "За бизнес". В нем участвуют более 7 тыс. человек: это жители Волгограда и всех наших муниципальных образований, гости из других регионов страны", - сказал Бочаров.

Также в рамках форума работали более десятка дискуссионных платформ, где участники могли обменяться идеями, поделиться опытом, также были организованы мастер-классы. Впереди участников форума ждет четырехчасовой марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации.

Как отметил представитель администрации Волгоградской области, конкурс "Поколение успеха", форум "За бизнес" - одни из инструментов поддержки МСП. На сегодняшний день представителям малого и среднего бизнеса также доступны льготные займы, поручительства по кредитам, которые предоставляют как региональные, так и федеральные фонды. Кроме того, предприниматели принимают участие в образовательных программах, форумах и выставках, зарубежных бизнес-миссиях, получают консультации специалистов, инжиниринговые услуги.