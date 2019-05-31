Банк "ФК Открытие" может выплатить ЦБ за 2018 год 2 млрд рублей дивидендов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет банка "ФК Открытие" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на дивидендные выплаты за 2018 год 2 млрд рублей, следует из материалов банка.

Таким образом, в общей сложности на выплату дивидендов будет направлено 33,9% от чистой прибыли банка по РСБУ за 2018 год, которая составила 5,9 млрд рублей. Датой реестра на получение дивидендов было рекомендовано утвердить 9 июля.

"Мы считаем выплату дивидендов важнейшим принципом нашей работы, именно поэтому наблюдательным советом и было принято такое решение, даже несмотря на то что стратегия развития банка не предполагала дивидендные выплаты по итогам 2018 года", - цитирует пресс-служба банка слова президента - председателя правления "ФК Открытие" Михаила Задорнова. Он также не исключил роста дивидендов "в случае достижения запланированных финансовых результатов в 2019 году".

Ранее, в начале года Задорнов сообщал, что "ФК Открытие" по итогам 2018 года рассматривает возможность выплаты дивидендов своему акционеру - Банку России.

Чистая прибыль банка "ФК Открытие" в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности достигла 90 млрд рублей против в 426,8 млрд рублей убытка годом ранее.

Банк России владеет 99,9% акций банка "ФК Открытие", находящегося на санации с августа 2017 года.