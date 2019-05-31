В Госдуму внесли законопроект о праве юридических лиц заниматься охраной аэропортов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить аккредитованным юридическим лицам обеспечивать безопасность аэропортов. Документ размещен в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

С инициативой выступили глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, зампред комитета верхней палаты по экономической политике Михаил Пономарев, член этого же комитета Алексей Синицын, а также член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин.

"Законопроект предусматривает внесение изменений в Воздушный кодекс РФ, предусматривающих обеспечение охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры в числе подразделений транспортной безопасности аккредитованными для этой цели в установленном порядке юридическими лицами", - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов документа, в "сегодняшней сложной экономической ситуации" монопольное положение подразделений ведомственной охраны по обеспечению транспортной безопасности приводит к "неоправданной и значительной дополнительной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком". Как отмечается в пояснительной записке, это сказывается на повышении аэропортовых сборов и цен на пассажирские авиаперевозки.

Сейчас закон предполагает, что авиационную безопасность обеспечивают соответствующие службы аэродромов или аэропортов, а также авиационных предприятий, подразделения ведомственной охраны уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также органы, наделенные этим правом федеральными законами.