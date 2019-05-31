Пензенские власти планируют подписать на ПМЭФ соглашение о строительстве аэровокзала

ПЕНЗА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с компанией "Новапорт Холдинг" по вопросу строительства в Пензе нового аэровокзала. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"На Петербургском международном экономическом форуме будет подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и "Новапорт Холдинг". Намерения сторон направлены на реализацию проекта строительства в Пензе нового аэровокзала. Привлечение корпорации к реализации проекта развития аэропорта в рамках государственно-частного партнерства позволит увеличить его пропускную способность, привести в соответствие современным нормам безопасности и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поднять уровень комфортности для пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, последняя реконструкция пассажирского терминала, построенного в 1963 году, проводилась 16 лет назад. "За это время пассажиропоток увеличился в несколько раз. Только за последние четыре года, с 2014 по 2018 год, численность пассажиров выросла с 74,5 тыс. до 181,5 тыс. человек в год. При этом пропускная способность пензенского аэропорта, где отсутствуют зоны прилета и выдачи багажа, осталась прежней", - уточняют в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства, пропускная способность аэропорта составляет 100 человек в час. "Этого недостаточно. В течение ближайших пяти лет мы прогнозируем увеличивать пассажиропоток на 15% ежегодно", - сказали в пресс-службе.

Ранее зампредседателя правительства области Валерий Беспалов сообщал, что дальнейший рост пассажиропотока зависит от строительства здания нового аэровокзала, также из-за отсутствия зон прилета и выдачи багажа нет возможности развести поток пассажиров, улетающих из Пензы и прилетающих в город. По данным пресс-службы правительства, проектная стоимость строительства аэровокзала превышает 700 млн рублей.

"Новапорт" - крупнейшая в России сеть региональных аэропортов, которая владеет либо управляет контрольными пакетами акций в 14 региональных аэропортах (Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь, Мурманск, Кемерово, Минеральные Воды, Калининград, Улан-Удэ, Владикавказ), а также миноритарными пакетами (48-49%) в аэропортах Барнаула и Ставрополя.