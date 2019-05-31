РБК: Чемезов предупредил правительство о риске остановки вагоностроительных заводов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли. Об этом пишет в пятницу издание РБК, в распоряжении которого оказалось письмо главы госкорпорации.

По данным РБК, Чемезов попросил вице-премьера РФ Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, которая выработает системные меры по обеспечению производства вагонов как в этом году, так и в долгосрочной перспективе. В письме глава Ростеха отмечает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияют рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих, а также то, что компании списывают меньше вагонов с истекшим сроком службы. По его словам, в связи с этим ожидаются значительный и долгосрочный профицит отдельных типов вагонов, снижение эффективности работы железнодорожной сети и падение ставки аренды вагонов, а также рост себестоимости новых вагонов.

"Следствием указанного комплекса проблем может стать снижение закупок новых вагонов и замещение их более дешевыми моделями с низкой грузоподъемностью. В результате возникнет риск остановки высокотехнологичных производств и стагнации отечественного вагоностроения, а также срыва поставленных задач по увеличению пропускной способности ключевых железнодорожных магистралей", - заявил Чемезов.

Один из источников РБК предположил, что под системными мерами поддержку могут иметься в виду скидки на порожний пробег для инновационных вагонов или новые государственные субсидии на стимулирование приобретения вагонов. Другой источник издания предположил, что может быть поднят вопрос о планировании объема выпуска подвижного состава и налоговых льготах для их покупателей. По его словам, может быть введен план по перевозкам, от которого будут отталкиваться производители.

Как сообщил ТАСС представитель Акимова, "письмо [Чемезова] поступило, направлено в Минпромторг (как регулятор в части вагоностроения) и Минтранс (регулятор в части перевозок) для рассмотрения и внесения предложений".